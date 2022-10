Daniele Dal Moro ha baciato Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Una proposta scherzosa e che è stata accettata.

GF Vip, Daniele Dal Moro bacia Edoardo Donnamaria: “Facciamo una ship”

Il primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip è ufficialmente arrivato. I protagonisti sono Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, che per scherzo hanno deciso di baciarsi. In realtà, il vero interesse di Edoardo è rivolto ad Antonella Fiordelisi. Durante un momento di relax in giardino, Daniele Dal Moro ha fatto una proposta scherzosa ad Edoardo Donnamaria. “Facciamo una ship, dai” ha dichiarato, per poi avvicinarsi al coinquilino per baciarlo. Sui social molti hanno commentato il bacio, alcuni definendolo come uno scherzo ironico e divertenti, altri come un gesto per cercare visibilità.

Daniele che dice ad Edoardo “facciamo una ship” e poi lo bacia.

Non hanno capito che la ship che farebbe il botto è quella tra Alberto e Edoardo #GFvip pic.twitter.com/ifVJwBwdNS — simona (@Simo_Val) September 30, 2022

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre più vicini

Edoardo Donnamaria ha scherzosamente risposto al bacio di Daniele Dal Moro, ma in realtà sembra essere interessato ad Antonella Fiordelisi. Tra i due sta nascendo un rapporto di complicità, che sembra andare oltre l’amicizia.

“Sei una piccola pupetta” ha detto Donnamaria, che sta trascorrendo molto tempo con la coinquilina. “Che bello abbracciarti” ha risposto lei. Un avvicinamento notato anche da Sara Manfuso, che ha spinto l’amica a continuare questa conoscenza. “Sembra spontaneo, tu gli piaci ma anche lui piace a te. Faccio il tifo” ha dichiarato. “Lo devo conoscere meglio, però intanto mi diverto” ha dichiarato Fiordelisi.