GF Vip, decurtato il budget per la spesa settimanale: il motivo

GF Vip, decurtato il budget per la spesa settimanale: in casa scoppia l'ennesima lite.

Il GF Vip ha decurtato il budget settimanale per la spesa a causa delle “reiterate inosservanze delle regole“. I Vipponi hanno accolto il provvedimento con un bel battibecco, che ha visto primeggiare Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta.

GF Vip: decurtato il budget per la spesa

Mattinata di delusione al GF Vip: i concorrenti hanno ricevuto un comunicato che li avvisa di un provvedimento disciplinare. A causa di “reiterate inosservanze delle regole“, la produzione ha deciso di decurtare 80 euro dal budget settimanale destinato alla spesa. Patrizia Rossetti ha letto ai compagni la decisione del GF:

“Grande Fratello in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del freeze ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della Casa. Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 Euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale”.

Scoppia la lite in Casa

Il provvedimento disciplinare, com’era prevedibile, ha generato un certo malumore. Qualcuno non si rende conto della penalità, mentre altri hanno immediatamente compreso che un budget di 300 euro non sarà mai sufficiente per sfamare tutti i Vipponi. Qualcuno ha dato la colpa della punizione ad Amaurys Perez che, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, ha ricevuto una sorpresa da parte della moglie e non ha rispettato il freeze.

Patrizia ha tuonato: “Quando tu eri là, il freeze non vale solo per il singolo, ma per tutti noi. Io sentivo ‘o c’è il freeze o c’è il freeze’, ma abbiamo già sgarrato così“. Cristina Quaranta ha un’altra opinione sulla faccenda, ma la Rossetti non l’ha fatta parlare: la lite è esplosa in un lampo.

Cristina Quaranta perde le staffe

La Quaranta ha perso le staffe e, rivolgendosi alla Rossetti, ha esclamato:

“Fammi parlare, ma che due cog***ni. Non mi fai dire che ca**o voglio dire e mi interrompi. Non è possibile“.

Luca Salatino e Antonella Fiordelisi hanno provato a calmare gli animi dei Vipponi, ma solo l’intervento di Charlie Gnocchi ha consentito a Cristina di spiegare il suo punto di vista:

“Volevo dire che ci sta che nel momento in cui c’è il freeze con una sorpresa per qualcuno di noi, ci facciamo prendere dall’emozione, sentimenti. E magari lo dimentichiamo. Se c’è una penalità pazienza. Come vale per me, vale per Elenoire, Amaurys, Luca ecc..”.

Liti a parte, i concorrenti riusciranno a sfamarsi con un budget di 300 euro? Staremo a vedere.