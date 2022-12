GF Vip, Donnamaria dà della capra a Antonella: la lite

Nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria ha dato della capra a Antonella Fiordelisi e lei per tutta risposta è scoppiata a piangere.

Edoardo Donnamaria e Antonella: la lite

La storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha iniziato ad avere i primi alti e bassi nella casa del GF Vip e, nelle ultime ore, il concorrente ha dato della capra alla fidanzata perché non conosceva una canzone. Antonella se l’è presa per il suo commento ed è scoppiata in lacrime, così Edoardo ha provato a consolarla. “Ma è ovvio che ero ironico.

Siamo tutti delle capre, perché tutti ignoriamo cose che dovremmo sapere. Però poi c’è chi è un caprone e chi è una capretta“, ha affermato.

Antonella non ha accettato le sue scuse e ha continuato a piangere affermando: “Non è carino che tu dica a qualcuno che è una capra. L’hai detto pure a me perché non sapevo una cosa che tu sapevi. Allora anche io so cose che tu non sai e possiamo parlare di mille cose diverse.

Io ho fatto il liceo classico e tu lo scientifico. Non sono termini da usare non è bello. Cresci anche tu che hai 30 anni. Cresci, io sto maturando a 24 anni tu devi crescere“.

Lo sfogo tra i due a questo punto è continuato e Edoardo ha affermato di essere stufo del comportamento della fidanzata: “Vedi che con te non si può parlare di nulla?! Non posso dire un ca**o.

Ho detto che non dovevamo offenderci e tu che fai? Ti offendi alla prima cosa che dico. Fai due cog***i mamma mia che pa**e. Non ti si può die nulla basta“, ha tuonato. La storia tra i due è destinata a durare?

Antonella e Edoardo hanno avuto un’accesa lite anche al termine dell’ultima diretta del reality show e lei lo aveva criticato per via del suo rapporto con Micol.