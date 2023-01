GF Vip, dopo Amici anche nella Casa più spiata d'Italia è noce moscata gate: le frasi di Alberto De Pisis non sfuggono ai fan.

Dopo il caos esploso ad Amici a causa della noce moscata, anche al GF Vip si parla della spezia “allucinogena“.

Secondo i fan del reality più spiato d’Italia, Alberto De Pisis avrebbe più volte chiesto di utilizzarla per insaporire i piatti.

GF Vip: nella Casa più spiata d’Italia è noce moscata gate

Come mai accaduto in precedenza, sui social si fa un gran parlare della noce moscata. Il motivo è da rintracciare nel caos esploso la notte di Capodanno nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Stando a quanto sostengono i beninformati, sei allievi del talent avrebbero sniffato la spezia per sballarsi un po’.

La signora Costanzo, infuriata come non mai, non è entrata nei dettagli di quanto accaduto, ma ha messo i ragazzi davanti ai loro errori, esponendoli alla sfida o alla eliminazione immediata. Dopo Amici, però, il noce moscata gate è esoloso anche al GF Vip.

Da Amici al GF Vip: è noce moscata gate

Stando a quanto sostengono i fan del reality più spiato d’Italia, la noce moscata è arrivata anche al GF Vip.

Ad aver parlato più volte della spezia è stato Alberto De Pisis, che ha chiesto ai compagni di utilizzarla in quasi tutti i piatti che vengono cucinati in Casa.

GF Vip: i fan studiano Alberto De Pisis

Sui social si legge: “Alberto che se ne esce dicendo ‘Che buona la noce moscata…’” oppure “E’ fissato pure lui! C’è un altro video dove dice che vuole metterla nel sugo” o ancora “Lo sapevo che la noce moscata sarebbe stato il nuovo cultural reset della televisione italiana.

Ecco Alberto pronto a vedere i draghi pure lui“. Ovviamente, si tratta di pura casualità: quanto accaduto ad Amici non ha nulla a che vedere con le frasi di De Pisis al GF Vip.