GF Vip: "Edoardo Donnamaria e Fedez si sono presi a pizze in faccia"

Rivelazione inaspettata al GF Vip. Edoardo Donnamaria ha avuto un battibecco con Fedez: a raccontare “le pizze in faccia” è stato Luca Onestini.

GF Vip, Edoardo Donnamaria: la lite con Fedez

A quanto pare, prima del GF Vip, Edoardo Donnamaria ha avuto una vita piuttosto turbolenta. Ha addirittura avuto uno scontro che poteva tramutarsi in rissa con Fedez. A svelare l’aneddoto è stato Luca Onestini che, entrando in cortiletto, ha esclamato:

“Minc**a, te che hai fatto a pizze con Fedez…”.

Il racconto di Edoardo sulla lite con Fedez

Davanti alla battuta di Onestini, Edoardo ha voluto subito chiarire la faccenda. Donnamaria ha raccontato di aver incontrato il marito di Chiara Ferragni in un locale, ma ha sottolineato che non sono arrivati alle mani. Il Vippone ha dichiarato:

“Una volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato“.

Donnamaria e Fedez non sono arrivati alle mani

Edoardo ha aggiunto che il battibecco con Fedez si è concluso con una risata. E’ stato uno scontro di poco conto e non ci sono state “pizze in faccia“. Per il momento, Federico Lucia non ha commentato la vicenda.