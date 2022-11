GF Vip, Edoardo Donnamaria sminuisce il Covid: il web insorge

GF Vip, Edoardo Donnamaria sminuisce il Covid: le sue parole fanno infuriare il web.

Una bufera sta investendo Edoardo Donnamaria. Il concorrente del GF Vip ha fatto infuriare i fan perché ha sminuito il Covid, sottolineando più volte che sono morti soltanto over 80.

Da concorrente più amato del GF Vip a Vippone più odiato il passo è breve.

Ciò potrebbe accadere ad Edoardo Donnamaria, che nelle ultime ore si è lasciato andare a commenti che hanno fatto infuriare i fan. Parlando con Giaele De Donà e Alberto De Pisis, l’ex volto di Forum ha detto la sua sul Covid, sminuendo quanto vissuto da milioni di italiani. Ha esordito:

Giaele ha subito ribattuto: “Beh insomma… Dai, quanta gente è morta? Io ero a Los Angeles, ho visto le immagini… Quanti pianti mi sono fatta…“. Anche Alberto è del suo stesso pensiero: “I primi mesi, amore, veramente la situazione era fuori controllo“. Edoardo, però, non è d’accordo con loro:

La De Donà, per nulla convinta delle statistiche di Donnamaria, ha sottolineato: “Non solo… No, amiche mie hanno perso la famiglia, non è vero“.

Edoardo, sempre più convinto che il Covid non sia stato “nulla di che“, ha proseguito:

“Eh l’amica mia, ogni volta questi discorsi. Non c’entra. Non è vero… Ci sono le statistiche, non lo dico io. Sì, sono morte anche persone giovani ma il 90% se non di più sono ultra ottantenni, lo sono tutt’ora, con due o tre patologie pregresse. Per carità, non è che non contano niente, ma muoiono anche per influenza o altre cose per le quali non c’è nessun tipo di…”.