GF Vip, Edoardo e Antonella criticano l’aspetto fisico di Micol: è polemica

GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi criticano l'aspetto fisico di Micol Incorvaia: scoppia la polemica.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno commentato l’aspetto fisico di Micol Incorvaia, riservandole parole poco carine. I fan del GF Vip, neanche a dirlo, si sono scagliati contro di loro, dando il via ad una polemica al vetriolo.

Scivolone di stile da parte di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due si sono appartati a letto e si sono lasciati andare a commenti poco carini sull’aspetto fisico di Micol Incorvaia. Quest’ultima ha avuto una breve relazione con l’ex volto di Forum che, quando se l’è trovata in Casa, ha quasi avuto un mancamento. Vista la gelosia di Antonella, Edoardo non ha potuto fare altro che sminuire il flirt con la sorella di Clizia, ma alcune parole avrebbe potuto tranquillamente evitarle.

Cosa hanno detto Edoardo e Antonella?

Anche se Edoardo e Antonella si sono coperti con un cuscino, alcune frasi su Micol sono comunque state captate dai fan del GF Vip. Ad un certo punto, la Fiordelisi ha esclamato:

“Ho detto sicuramente avrà un bel carattere, diverso dal mio, ma avrà un bel carattere. Sai che io non giudico mai su questa cosa. Mai. Ovviamente uomini. Pensa a te quanto ti piaceva”.

A questo punto, Donnamaria, ridendo, ha iniziato a parlare del suo viaggio in Sicilia per andare a trovare Micol. Ha esclamato:

“Poverina. Perché quanto mi piaceva? Sono andato fino a là, che doveva fare?”.

Questa battuta di Edoardo ha fatto infuriare i seguaci, soprattutto perché la stessa Antonella è apparsa piuttosto stranita, anche se non ha avuto il coraggio di richiamare il fidanzato.

Le critiche dei fan

I commenti sull’aspetto fisico di Micol hanno indignato il popolo social. Su Twitter piovono commenti che suonano così: “Pensa dire di non aver mai minimizzato il rapporto con Micol dopo queste evidenti prese in giro sul suo aspetto fisico, aggiungendo anche: ‘Vabbè sono andato fino a lá’ facendo intendere che il viaggio per la Sicilia era stato troppo lungo per potersene tornare indietro” oppure “Micol è bellissima e non deve sentirsi meno a nessuno. La gente dimostra di essere piccola quando si attacca all’estetica, per innalzare un’altra persona ne critica un’altra. Ma lei non ha nulla che non va anzi” o ancora “Sostenere che Micol sia brutta e avere il coraggio pure di dirlo a voce. ma che messaggio passa?“.