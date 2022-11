GF Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime per Edoardo Donnamaria: realtà o strategia?

Giorni difficili al GF Vip per Antonella Fiordelisi. La Vippona, dopo i nuovi ingressi, ha avuto un crollo ed è finita in lacrime. Il motivo, neanche a dirlo, è da rintracciare nella gelosia quasi patologica nei confronti di Edoardo Donnamaria.

GF Vip: Antonella in lacrime per Edoardo

Dopo l’ingresso al GF Vip di Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi ha avuto un crollo emotivo. La Vippona, che dopo il permesso del padre ha iniziato a tampinare Edoardo Donnamaria, non accetta di essere finita in secondo piano. Per questo, ha chiesto al neo fidanzato di poter parlare con lui ed è scoppiata in lacrime.

Il confronto tra Antonella ed Edoardo

Antonella, appena Edoardo è arrivato al suo cospetto, ha dichiarato:

“Voglio che mi cerchi te, non voglio essere sempre io che ti sto addosso. Divento malata e ossessiva, lo vuoi capire o no? Io sono peggio di te. (…) Tu mi fai avere mille emozioni al minuto, te lo giuro. Mi fai impazzire. Ho scoperto di essere possessiva, sono più gelosa io di te alla fine, non me l’aspettavo”.

La Fiordelisi è cotta di Donnamaria, anche se parecchi fan iniziano a nutrire qualche dubbio. Possibile che questo suo cambiamento sia da ricollegare al gradimento del pubblico nei riguardi dei Donnalisi?

Antonella si dichiara ad Edoardo

Non contenta di averlo tutto per lei, Antonella ha rincarato la dose:

“Tu sei il più bello del mondo, il più unico. Mi dà fastidio qualsiasi cosa, però mi devo regolare, devo imparare a stare più tranquilla, va bene? Possiamo resettare tutto? Io voglio stare con te, te lo giuro. Per me già stiamo insieme”.

Edoardo, al momento, sembra un tantino più distaccato. La loro love story decollerà? Staremo a vedere.