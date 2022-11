GF Vip, Edoardo Donnamaria ha bestemmiato? I fan sono divisi e alcuni chiedono un provvedimento.

L’ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente difficile per Edoardo Donnamaria. L’ex volto di Forum ha scoperto che una sua ex frequentazione, ovvero Micol Incorvaia, è diventata una concorrente del reality. E’ in questo momento che, secondo alcuni fan, avrebbe bestemmiato.

GF Vip: Edoardo ha bestemmiato?

Si complica l’avventura di Edoardo Donnamaria al GF Vip. Nel corso dell’ultima diretta del reality più spiato d’Italia una sua ex frequentazione è diventata concorrente. Stiamo parlando di Micol Incorvaia, sorella della popolare Clizia. Quando l’ex volto di Forum ha scoperto la cosa è andato in crisi, soprattutto quando ha visto che l’ex voleva abbracciarlo. Temendo la squalifica, Edoardo è fuggito in casa.

E’ proprio in questo momento che, secondo alcuni fan, avrebbe bestemmiato.

Ecco cosa ha detto Edoardo Donnamaria

Quando Edoardo ha scoperto che Micol è una concorrente del GF Vip si è lasciato scappare qualche parolaccia. Ha esclamato:

“Cioè… Sei entrata nella casa? Mor**cci vostri”.

Una classica battuta in dialetto romano, che non ha nulla a che fare con una bestemmia. Eppure, i fan sono divisi.

Edoardo e la bestemmia: i fan sono divisi

“Mor**cci vostri” non è una bestemmia, ma un semplice insulto in dialetto romano. Nonostante tutto, secondo alcuni fan può essere letta come una imprecazione, motivo per cui meriterebbe un provvedimento. Molto probabilmente, anzi quasi sicuramente il GF Vip non punirà Edoardo.