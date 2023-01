Continuano le tensioni al GF Vip tra i Donnalisi.

Edoardo Donnamaria ha minacciato Antonella Fiordelisi davanti a Tavassi e la situazione ha fatto infuriare i fan.

Negli ultimi giorni, la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha vissuto parecchie tempeste. Nelle ultime ore, come se non bastasse, i due sono tornati a discutere e l’ex volto di Forum ha addirittura minacciato la sua dolce metà. Davanti a Tavassi, acerrimo nemico della Vippona, Donnamaria ha avvertito Antonella di essere pronto a rivelare le parole che escono dalla sua bocca quando è senza microfono.

Edoardo ha dichiarato:

Tavassi, che ascoltava la discussione con parecchio interesse, si è intromesso:

Antonella, che fino a questo momento era rimasta in silenzio, si è scagliata contro Tavassi.

La Fiordelisi ha immediatamente chiarito che senza microfono ha sempre e solo parlato di cose intime. Poi, si è scagliata contro Edoardo e Tavassi:

“Io ora lo so che persona sei alla fine, me l’hai dimostrato. Per questo non ti vedo più come prima. Potete dire quello che volete. E tu Tavassi ecco che persona sei, guarda come ti metti in mezzo nelle cose mie e di Edoardo. Vi rendete conto di come state voi due? Io sono scioccata per quanto l’hai fatto diventare cattivo. Continua a fare le battute, perché umanamente sei zero Tavassi. Sotto le coperte io e lui parliamo di cose intime. Io con la coscienza sono pulita. Dio mio, io una persona così non la voglio nella mia vita”.