GF Vip, George Ciupilan in crisi dopo la puntata: il suo sfogo intenerisce i fan.

Al termine dell’ultima diretta del GF Vip, George Ciupilan è entrato in crisi. Sfogandosi con Antonino Spinalbese, ha ammesso che non si aspettava assolutamente che Matteo Diamante gli scrivesse un messaggio simile.

GF Vip: George in crisi

Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del GF Vip, ha mostrato a George Ciupilan il messaggio che gli ha scritto Matteo Diamante sui social.

“Ha detto che ‘mi conosce’ e che sono un amico in comune con Nikita. Ma ragazzi stiamo per caso scherzando? La verità è che io e lui abbiamo passato gli ultimi 3 anni di vita insieme. Eravamo come fratelli, era il mio fratellino e guai a chi me lo toccava. Siamo diventati i fratelli che non abbiamo mai avuto. Prima di entrare gli dissi: ‘Guarda che noi siamo fratelli e ci vogliamo bene ma lei è la mi ex storica e fidati che potresti innamorarti è matematico’.

E adesso sono uno che conosce“, ha scritto Diamante su Instagram. Le parole del ragazzo hanno mandato in crisi il Vippone che, dopo la diretta, si è sfogato ancon Antonino Spinalbese.

Lo sfogo di George Ciupilan

George ha ammesso:

“Io per un parole del genere non mi allontano da Nikita, è una bella persona. Non andrò oltre, ma non mi allontano. Lei è una ragazza brava e con lei sto bene. Ho letto che è deluso da me, ha detto frasi un po’ pesanti. Ed è normale che io ci stia male, perché mi dispiace. Poi tu magari hai più esperienza di me e prenderai le cose in modo diverso. Io qui vado un po’ in difficoltà“.

Ciupilan non ha avuto modo di leggere tutto il messaggio di Diamante, per cui ha leggermente frainteso le parole dell’amico.

George deluso da Matteo Diamante

In crisi come mai accaduto prima, George Ciupilan ha concluso:

“Mi dà fastidio e mi spiace ciò che è successo. Non mi aspettavo che mi inviasse un messaggio del genere. No ma zero proprio, non pensavo l’avrebbe mai fatto. No, non è proprio il mio migliore amico”.

Diamante entrerà in casa per avere un confronto con il Vippone? I fan se lo augurano, anche per vedere la reazione di Nikita.