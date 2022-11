GF Vip, George in lacrime: "Per questo motivo ho smesso di bere"

GF Vip, George Ciupilan in lacrime confessa il motivo per cui ha smesso di bere.

L’ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente difficile per George Ciupilan.

Il ragazzo è stato messo davanti al suo passato e ha potuto rivedere sia la madre che il padre. E’ finito più volte in lacrime, soprattutto quando ha ammesso di aver smesso di bere per un motivo preciso.

GF Vip, George Ciupilan: perché ha smesso di bere?

Anche se è un concorrente parecchio silenzioso, George Ciupilan è uno dei protagonisti del GF Vip 7. Il ragazzo, seppur giovanissimo, ha alle spalle un passato molto difficile.

Nato in Romania, è stato cresciuto dalla nonna fino ai 2 anni d’età, poi il padre l’ha portato con sé fino agli 8 anni, quando la mamma è tornata in città per portarlo in Italia. E’ da questo momento che George non vede il padre e non ha alcun rapporto con lui. A quanto pare, l’uomo era un alcolista ed è per questo che Ciupilan ha smesso di bere. “La notte piangevo perché volevo mia madre.

Mio padre mi diceva: ‘Basta, altrimenti ti tiro uno schiaffo’. Non ho ricordi belli di lui, lo vedevo forse la sera, incavolato. Non voglio dire tutto perché non riesco a essere così cattivo. Non l’ho vista come una figura positiva nella mia vita, non voglio essere così“, ha ammesso il Vippone.

George nel tunnel dell’alcool

Ciupilan ha ripercorso tutta la sua vita, parlando del periodo trascorso con il padre come un inferno.

La rinascita la deve alla mamma, che l’ha portato in Italia e gli ha consentito di iniziare una nuova vita. Nonostante tutto, quando è arrivato il successo, George ha vissuto un altro momento delicato. Ha raccontato:

“Quando andavo in discoteca pensavo solo a bere per non pensare. (…) Nella mia famiglia ci sono stati problemi di alcol e allora ho chiesto a mia mamma ‘Mio padre era così?’. Lei mi ha detto sì e da allora ho smesso immediatamente”.

Da quel giorno, George ha smesso di bere.

Il videomessaggio del padre a George

A distanza di tanti anni dall’ultima volta che ha visto il padre, George ha ricevuto un videomessaggio da lui. “Sappi che mi dispiace tanto per non essere venuto da te. Io ti amo, resterò tuo padre per tutta la vita. Ti amo tanto George“, ha dichiarato l’uomo. Ciupilan è finito in lacrime e, dopo aver riflettuto, ha ammesso: