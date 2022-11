GF Vip, confronto tra Antonino e Oriana: “Avevo promesso di baciarla fuori dalle coperte”

La nuova puntata del GF Vip, andata in onda nella serata di lunedì 21 novembre, si è aperta con un infuocato confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

GF Vip, confronto tra Antonino e Oriana: cosa succede tra i due gieffini

Si è aperta con un confronto bollente la 18esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di lunedì 21 novembre. Il confronto ha avuto come protagonisti Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Tra i due gieffini c’è un flirt in corso che, tuttavia, sembra essere giunto a uno stallo: proprio per questo motivo, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di intervenire e fare chiarezza sulla questione interpellando i diretti interessati.

La prima a prendere la parola è stata Oriana che ha spiegato a Signorini di essere alquanto spiazzata e confusa dall’atteggiamento del coinquilino nel corso degli ultimi giorni, nonostante l’evidente avvicinamento che si era verificato tra loro. “Non parliamo da due giorni, perché quando Giaele si è avvicinata a parlare con lui davanti a me, ha detto qualcosa che non sapevo, e cioè che lui aveva paura perché gli avevo detto che era il mio uomo, quindi me ne sono andata, perché se lui ha paura me ne vado”, ha detto.

Antonino: “Avevo promesso di baciarla fuori dalle coperte ma non l’ho fatto”

Antonino, allora, ha tentato di spiegare perché abbia scelto di allontanarsi dalla gieffina. Pur ammettendo di provare una forte attrazione per lei, ha infatti sentito il bisogno di fermarsi. “Sono uno che fa dieci passi, poi ne fa duecento indietro, per carattere perché mi sento un ragazzino, lo sono, in altri momenti mi sento un padre, è come se mi sentissi in difetto per lasciarmi andare, quindi dopo che ho sentito che da parte sua c’era questo sentimento forte, quasi da fidanzato.

Io già avevo fatto un mio passo indietro, mi trattenevo dall’andare da lei, era come se volessi fare le cose con calma qui dentro. C’è da dire che a parte i baci che le do sotto le coperte, possiamo anche parlare, ma lì è il posto in cui paradossalmente hai più privacy”, ha dichiarato.

Inoltre, l’hairstylist ha affermato: “Siccome mi sono messo di più nei suoi panni, le avevo promesso che l’avrei baciata fuori dal letto, cosa che non è avvenuta.

Io adesso ho iniziato con lei da sette giorni, per quanto io possa giocare e divertirmi con le ragazze, quando affronti qualcosa di serio, c’è anche il bello dell’attesa”.

Giale irrompe nel confronto tra Oriana e Antonino

A questo punto, Oriana ha ammesso di non essersi allontanata dal coinquilino per le mancate promesse ma per il trattamento che le ha riservato. “Lui non ha parlato con me, è questa la cosa. Ha preferito parlare con altri, per questo mi sono allontanata, se non avesse parlato con gli altri dietro, io…”, ha spiegato.

La gieffina si riferisce a Luca Onestini e Giale De Donà. In particolare, nei confronti di quest’ultima, Oriana prova una forte gelosia così come pure l’influencer ha più volte sottolineato di non tollerare il rapporto che si è creato tra lei e Antonino.

“Io ho sempre detto che comunque lui mi piace e non è che lui può sparire così, perché lo vedo tutti i giorni, non è che mi fa piacere vedere che lui frequenta Oriana, ma l’ho messa via perché ho un marito che amo, so che tra me e lui non può esserci nulla, mi dà fastidio che Oriana limiti il mio rapporto con lui”, ha detto Giale in puntata.

Subito, Oriana ha risposto: “A me dà fastidio che tu gli stia vicino perché a te lui piace ancora, non è un amico per te. Quindi a me dà fastidio”.