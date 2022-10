GF Vip, Giaele De Donà cotta di Antonino Spinalbese: la Vippona teme che il marito possa chiedere il divorzio.

Al termine dell’ultima diretta del GF Vip, Giaele De Donà ha vuotato il sacco su Antonino Spinalbese. La Vippona è cotta dell’ex di Belen Rodriguez ma, laddove dovesse scattare il bacio, teme che il marito possa chiedere il divorzio.

GF Vip: Giaele cotta di Antonino

Finita l’ultima puntata del GF Vip, Giaele De Donà si è sfogata con Charlie Gnocchi. Senza troppi giri di parole, l’ex Vippona ha confessato di essersi presa una bella cotta per Antonino Spinalbese. Tra loro, se lei volesse, potrebbe scattare il bacio. Davanti ad un semplice kiss, il marito non direbbe nulla. Il problema sorgerebbe nel momento in cui Giaele dovesse superare il limite.

I timori di Giaele sul marito

Giaele ha dichiarato:

“A me Antonino piace lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso. Con Anto mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. Scappa da me? No dai, in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati. Se mi piace a livello fisico e di letto? Em, amore… [sussurri incomprensibili all’orecchio di Charlie], che poi completamente, hai capito? Me lo farei ogni secondo”.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: la De Donà teme che il marito possa chiedere il divorzio lasciandola senza un euro?

Giaele ha dei limiti imposti dal marito

Giaele, stando al suo racconto, ha dei limiti imposti dal marito che non può superare. Ha dichiarato: