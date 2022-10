GF Vip, Giaele contro Antonino: volano paroloni, ma Spinalbese non risponde.

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, è scoppiata una furibonda lite tra Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Quest’ultimo, in realtà, si è limitato ad ascoltare tutte le accuse lanciate dalla compagna d’avventura.

GF Vip: Giaele contro Antonino

Nottata di tensione al GF Vip. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Sofia Giaele De Donà si è scagliata contro Antonino Spinalbese, accusandolo di averla fatta passare per una donnina di facili costumi. Il motivo? Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha mostrato dei video in cui la Vippona e l’ex di Belen scherzavano in modo piuttosto audace. La clip è stata commentata anche da Ginevra Lamborghini, che si è divertita a fare la gelosa.

Giaele, chiamando Antonino per un confronto, ha esordito:

“Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente, poi in puntata quando abbiamo parlato di lei hai fatto credere che ci sia qualcos’altro sotto. Se a te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmi passare così con io che ti provoco e tu che sei un santo. Esponiti!”.

Le accuse di Giaele ad Antonino

Giaele, visibilmente infuriata, ha proseguito:

“Se io provoco una persona è perché so che posso provocarla! Se so che una persona ha un interesse fuori non l’avrei provocata! Io sono passata per la T di turno che si è messa di mezzo fra te e Ginevra. Hai fatto credere che io ti provoco ma che a te interessa Ginevra e non come amica. Mi hai fatto fare una figura pessima proprio perché non hai parlato. Dovevi dire che Ginevra era solo un’amica. Il messaggio che è passato è che tu pensi a Ginevra e che io sono la T di turno che provoca una persona che ha la testa da un’altra parte”.

La Donà è arrabbiata anche perché, nel corso della diretta, quando Antonino ha scoperto che Ginevra è tornata single si è mostrato parecchio felice.

Antonino in silenzio davanti alle accuse di Giaele

Giaele ha concluso:

“Non me ne frega niente se dici queste cose in confessionale, devi dirle in diretta, altrimenti passo malissimo! Se io scherzo con te è perché tu me lo lasci fare! Tu non ti sei esposto. Ci sono due strade. A: hai un interesse per Ginevra, lo rispetto e non ti provoco. B: non hai un interesse per Ginevra è una tua amica e quindi posso provocarti. Tu in diretta non hai specificato ed il messaggio che è passato è che hai un interesse per lei. Da fuori tutti hanno capito che lei ti sta aspettando e che a te va bene”.

In tutto ciò, la domanda sorge spontanea: Giaele ha dimenticato di essere sposata? Antonino ha ascoltato le accuse della Vippona, ma ha preferito restare in silenzio.