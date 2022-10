Antonino Spinalbese ha fatto delle avance a Sofia Giaele? La confessione della concorrente ha sollevato i dubbi dei fan.

Nella casa del GF Vip Giaele De Donà ha fatto sapere che Antonino Spinalbese le avrebeb fatto delle avance ma, a seguire, ha ritratto.

Giaele De Donà: le avance di Antonino

Nella casa del GF Vip Sofia Giaele ha prima confessato che Antonino Spinalbese le avrebbe fatto delle avance e poi ha affermato che stesse scherzando.

“Ah beh già è una fake news? Io non confermo, né smentisco come ho sempre fatto”, ha affermato Antonino, mentre la confessione di Sofia Giaele già destava la curiosità dei suoi coinquilini seduti a tavola insieme a loro.

In tanti si chiedono perché Giaele abbia fatto una simile confessione (salvo poi ritrattare) e cosa ci sia di vero, e in tanti si chiedono se una nuova coppia nascerà in questa sesta edizione del GF Vip, il cui inizio è stato più movimentato del solito.

Nei giorni scorsi infatti il conduttore Alfonso Signorini si è scusato pubblicamente dopo il caso di Marco Bellavia, che ha lasciato il programma dopo aver subito bullismo da parte degli altri concorrenti. La vicenda ha sollevato un polverone in rete e in tanti si sono scagliati contro lo show (il Codacons ha persino presentato un esposto).

Antonino Spinalbese al GF Vip

Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul suo amore per la figlia, Luna Marì, avuta insieme a Belen Rodriguez.

L’hair stylist ha preferito parlare il meno possibile della famosa showgirl argentina, che oggi è legata di nuovo al marito Stefano De Martino.