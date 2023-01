GF Vip, Giaele e il mistero della collana rubata: caos in Casa

GF Vip, Giaele e il mistero della collana rubata: caos in Casa

GF Vip, Giaele e il mistero della collana rubata: caos in Casa

In queste ore, un vero e proprio mistero sta interessando gli appassionati del GF Vip.

Giaele De Donà ha annunciato che le è stata rubata una preziosa collana di diamanti. Chi ha commesso il furto? Il gioiello tornerà nelle mani della sua proprietaria?

GF Vip: Giaele e il mistero della collana rubata

Giaele De Donà, stupendo tutti i compagni del GF Vip, ha confessato che le è stata rubata una preziosa di collana di diamanti. La Vippona sostiene che non la trova più da giorni e non sa chi sia il responsabile del furto.

Appena Antonella Fiordelisi ha sentito il suo sfogo, si è intromessa e ha ammesso che, prima di entrare in Casa, un’amica le ha consigliato di non portare con sé gioielli preziosi perché nel reality c’è qualcuno che ha le mani lunghe.

La regia del GF Vip censura lo sfogo di Giaele

Davanti alla confessione di Antonella, la regia del GF Vip si è vista costretta a censurare la scena. Nel frattempo, sul web i fan hanno iniziato a fare diverse ipotesi.

Secondo alcuni utenti, la Fiordelisi si riferiva all’ex Vippona Sophie Codegoni, mentre altri sostengono che Nikita Pelizon abbia confermato la tesi dell’ex schermitrice.

L’appello dei fan ad Alfonso Signorini

In attesa di scoprire che fine abbia fatto la collana di diamanti di Giaele, i fan chiedono ad Alfonso Signorini di intervenire per risolvere il mistero. Secondo gli utenti le cose sono due: o il furto è stato messo a segno dai concorrenti oppure dallo staff che entra in Casa quando i Vipponi vengono chiusi nelle stanze.