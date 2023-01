GF Vip, Nicole Murgia a rischio squalifica per un gesto contro Nikita

GF Vip, Nicole Murgia a rischio squalifica per un gesto contro Nikita: la superstizione colpisce ancora.

Anche se è entrata al GF Vip da poco, Nicole Murgia potrebbe presto essere squalificata dal gioco.

La Vippona ha commesso uno scivolone nei confronti di Nikita Pelizon che non è sfuggito ai telespettatori.

GF Vip: Nicole Murgia a rischio squalifica

Nicole Murgia è diventata concorrente del GF Vip da una manciata di settimane, ma potrebbe essere cacciata nella prossima diretta del reality. L’attrice, nota soprattutto per la fiction Rai Tutti pazzi per amore, ha commesso uno scivolone nei confronti di Nikita Pelizon e i fan della bella triestina chiedono a gran voce un provvedimento disciplinare, magari una squalifica.

Nicole Murgia: il gesto contro Nikita

Entrando nello specifico, la Murgia era in cucina con Luca Onestini e Oriana Marzoli. Appena è passata Nikita, Nicole ha preso un pugno di sale e se l’è lanciato alle spalle. Per quanti non lo sapessero, questa è una vecchia tradizione legata alla superstizione popolare, volta a scacciare eventuali sfortune o il malocchio.

L’eliminazione di Elenoire Ferruzzi non ha insegnato nulla

Al momento, non sappiamo se Nicole Murgia verrà davvero squalificata o meno.

Di certo, possiamo affermare che l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi non ha insegnato nulla ai Vipponi. La concorrente è stata messa al televoto flash e cacciata con una percentuale altissima perché ha sputato a terra al passaggio di Nikita.