GF Vip, Giaele De Donà confessa cosa è successo con Antonino Spinalbese sotto le coperte: il video è virale.

Negli ultimi giorni al GF Vip, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese si sono avvicinati molto. Si sono anche addormentati spesso insieme, facendo ben attenzione a coprirsi bene. Cosa è successo sotto le coperte? La Vippona ha finalmente vuotato il sacco.

Parlando con Elenoire Ferruzzi, Giaele De Donà ha confessato cosa è successo con Antonino Spinalbese sotto le coperte. La Vippona, neanche a dirlo, ha provato ad eludere i microfoni visto che suo marito è a casa che la guarda. In ogni modo, i fan più attenti sono riusciti a captare una frase piccante, piccantissima.

Giaele, stando a quanto sostengono i fan, ha ammesso:

Al momento, non sappiamo bene cosa intenda la Vippona, ma non ci vuole un genio a fare due più due. Antonino, dal canto suo, continua a dire di aver solo stuzzicato la compagna d’avventura, ma senza avere secondi fini.

In attesa di scoprire se sotto le coperte è successo davvero qualcosa di piccante, Giaele sembra parecchio interessata ad Antonino. Parlando con Charlie Gnocchi, ha dichiarato:

“A me Antonino piace lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso. Con Anto mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. Scappa da me? No dai, in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati. Se mi piace a livello fisico e di letto? Ehm, amore…, che poi completamente, hai capito? Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro”.