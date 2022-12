Dopo giorni di allontanamento, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese si sono riavvicinati.

Il loro, però, potrebbe diventare un triangolo grazie a Luca Onestini. La Vippona ha parlato di questa possibilità con Alberto De Pisis.

GF Vip, Giaele: triangolo in arrivo con Antonino e Onestini?

Dopo che Antonino Spinalbese ha messo fine al flirt con Oriana Marzoli, il rapporto dell’ex parrucchiere con Giaele De Donà è tornato ad interessare i fan del GF Vip. I due, anche se in modo molto più soft, si sono riavvicinati.

Giaele, nonostante il matrimonio con Brad, non ha mai nascosto l’interesse nei confronti di Antonino. Quest’ultimo, invece, si è dimostrato come il classico collezionista di donne. Ultimamente, però, la De Donà si è avvicinata parecchio a Luca Onestini, entrato in gioco da qualche settimana. Possibile che ci sia un triangolo in arrivo?

Alberto De Pisis fiuta il triangolo

Tornato in Casa dopo la positività al Covid, Alberto De Pisis non ha perso tempo e ha voluto essere aggiornato su quanto successo durante la sua assenza.

Essendo molto amico di Giaele, è proprio a lei che si è rivolto per avere news interessanti. Vedendola vicina a Onestini, le ha chiesto subito se ci fosse un triangolo in arrivo. La De Donà, cercando di mascherare la sua risposta, ha ammesso di averlo guardato con interesse, ma ha sottolineato che non può esserci nulla perché prima di lei c’è Nikita.

GF Vip, Giaele, Antonino e Onestini: triangolo bloccato da Nikita

A quanto pare, il triangolo Giaele, Antonino e Onestini “non s’ha da fare” a causa di Nikita. Quest’ultima, infatti, è interessata a Luca e sembra aver canalizzato la sua attenzione. Si sbloccherà qualcosa? Lo scopriremo continuando a seguire il GF Vip.