GF Vip, Gianmaria non si trattiene e rivela il nome del fidanzato di Soleil: i dettagli

Guerra fredda nella casa del Gf Vip. Gianmaria ha rivelato all'orecchio di Sophie il nome del fidanzato di Soleil nonostante la promessa fatta.

Nella casa del Grande Fratello Vip è avvenuto quello che in molti avrebbero stentato a credere. Due concorrenti della casa, Gianmaria e Soleil che in questa stagione hanno avuto un rapporto fatto da alti e bassi, pare che siano arrivati ai ferri corti.

Gianmaria è stato sorpreso mentre rivelava all’orecchio di Sophie il nome del fidanzato di Soleil Sorge, fino a questo momento rimasto segreto.

Gianmaria su Soleil “Io gliel’ho detto una cosa che so, vediamo” e poi all’orecchio di Sophie dice che sa il nome del ragazzo con cui Sole si frequenta.

Lo stesso che aveva giurato a Soleil di averlo saputo e di non averlo mai detto perchè di lui può fidarsi. Gesto vile #gfvip pic.twitter.com/trldcJhAbZ — Catia (@catiuz92) January 3, 2022

Gianmaria rivela segreto Soleil, una promessa violata

Il nome del compagno di Soleil avrebbe tuttavia dovuto rimanere all’oscuro.

Quest’ultima avrebbe infatti chiesto a Gianmaria, nonché suo ex fidanzato di mantenere il più completo riserbo al riguardo. Ciò non sarebbe tuttavia accaduto in quanto dalla clip che sta circolando in questi ultimi giorni sui social, si nota come Gianmaria avrebbe deciso rompere la promessa.

Gianmaria rivela segreto Soleil, cosa sappiamo del fidanzato della gieffina

Ad ogni modo sarebbero poche ancora le informazioni sul fidanzato che aspetterebbe Soleil fuori dalla porta del Reality.

Da alcune indiscrezioni, si tratterebbe di Carlo Domingo, titolare di una nota agenzia di eventi che opererebbe nel mondo della moda.

Gianmaria rivela segreto Soleil, le dure critiche della gieffina

Sempre qualche giorno fa, Soleil senza troppi giri di parole aveva dichiarato come Gianmaria, seguito a ruota da Jessica le parlassero alle spalle: “Un altro atteggiamento che mi sta mandando in tilt che ho visto da due persone e che mi infastidisce è quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti ‘amica, amica’ e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce.

A me quello fa schifo. Perché se una persona la considero e le voglio bene se fa una cosa che non le piace glielo dico in faccia perché altrimenti alle spalle proprio è l’ultimo luogo dove posso difendermi“.