Al GF Vip, i concorrenti del reality show non possono indossare collane e devono optare per altre tipologie di gioielli: ecco svelato il motivo.

In occasione delle puntate trasmesse in prima serata del Grande Fratello Vip, i concorrenti del famoso reality show Mediaset sono soliti sfoggiare ogni genere di look. Tra gli accessori indossati, tuttavia, non compaiono quasi mai le collane: eccone svelato il motivo.

GF Vip, i concorrenti non possono indossare collane: perché?

Nel corso delle puntate in prima serata del Grande Fratello Vip, i concorrenti del reality hanno sempre avuto la possibilità di indossare ogni genere di capo di abbigliamenti e accessori: dai gioielli, alle scarpe di lusso, agli abiti da sera firmati. Tra i gioielli esibiti dei gieffini, però, scarseggiano le collane.

Nelle rare circostante in cui i concorrenti scelgono di portarne una, infatti, si tratta sempre di girocolli estremamente sottili e corti.

Secondo quanto rivelato da Matteo Manzini, stylist di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, i vip all’interno della Casa più spiata d’Italia non sfoggiano collane per questioni tecniche legate al regolamento dello show.

GF Vip, i concorrenti non possono indossare collane: look ed eccezioni

Se si osservano con attenzione i look mostrati dalle concorrenti in gara al GF Vip, è possibile notare che le gieffine che indossano collane sono estremamente poche e le poche che le indossano hanno optato per girocolli o catenine molto sottili e corte.

In questo contesto, per quanto riguarda l’ultima edizione del reality, esistono alcune eccezioni come gli irrinunciabili pendenti di Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani. Nonostante la scelta delle due donne, questo genere di accessorio dovrebbe essere evitato all’interno della Casa.

GF Vip, i concorrenti non possono indossare collane: svelato il motivo

Evitare di portare collane molto lunghe e spesse rappresenta una necessità di carattere puramente pratico e tecnico. A questo proposito, lo stylist Matteo Manzini ha sottolineato: “Con i microfoni diventa difficile indossare le collane perché muovendosi possono disturbare l’audio”.

Al GF Vip, i microfoni vengono posizionati proprio al centro del petto e risultano essere strumenti incredibilmente sensibili che, a un eventuale contatto con una catenina, possono produrre suoni decisamente forti e fastidiosi.

Per questo motivo, per evitare incidenti involontari, è stato indicato di optare su altre tipologie di gioielli.