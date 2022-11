GF Vip, i concorrenti scoprono il prolungamento: la reazione

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, a causa di uno scivolone di Alfonso Signorini, i concorrenti hanno scoperto il prolungamento del programma.

Come hanno reagito i Vipponi?

GF Vip: i concorrenti scoprono il prolungamento

Con un assist fornito da Giulia Salemi, Alfonso Signorini ha commesso una gaffe. Il conduttore del GF Vip, senza rendersi conto di avere l’audio aperto, ha svelato ai concorrenti il prolugamento del programma. Tutto è iniziato quando la Salemi ha letto un tweet di apprezzamento per il triangolo tra Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Il cinguettio recitava: “Questa dinamica è come una serie televisiva che seguirei settimanalmente, non smettete“.

Signorini commette una gaffe

Signorini, contento del tweet di apprezzamento, ha replicato:

“Cara non smetteremo, andremo avanti fino ad aprile. Anche se, dalla prossima settimana, noi saremo in onda solo il lunedì”.

A questo punto, resosi conto di avere l’audio aperto in super led dove c’erano Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ha invitato i Vipponi a tornare in salone.

Antonino spoilera il prolungamento del GF Vip

Spinalbese, tornato in salone, ha spoilerato il prolungamento del GF Vip. Antonino, rivolgendosi ad Edoardo Tavassi, si è limitato ad esclamare: “Comunque fino ad aprile. Ho sgamato un audio“. Il fratello di Guendalina ha provato a fare finta di nulla, ma di certo nelle prossime ore l’argomento verrà ripreso da tutti i concorrenti.