GF Vip, come stanno i concorrenti positivi al Covid?

GF Vip, come stanno i concorrenti positivi al Covid?

GF Vip, come stanno i concorrenti positivi al Covid?

GF Vip, come stanno i concorrenti positivi al Covid? Attilio Romita non si sente per niente bene.

Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini sono i concorrenti del GF Vip 7 che sono risultati positivi al Covid-19.

Nel corso dell’ultima diretta, i Vipponi sono apparsi in collegamento e hanno aggiornato tutti sulle loro condizioni di salute.

GF Vip: come stanno i concorrenti positivi al Covid?

“Il Covid è entrato nella casa del Grande Fratello. Io sono qua, siamo sopravvissuti a tante disavventure, sopravviveremo anche a questa. Vi dico solo una cosa, se sono sopravvissuto al bacio di Pamela Prati, a questo punto posso baciare anche le pantegane del lungotevere.

Ciao Pami, ti aspettiamo qua al più presto“, ha esordito Alfonso Signorini in apertura dell’ultima puntata del GF Vip. Subito dopo si è collegato con i quattro Vipponi positivi al Covid. Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini sono in quarantena e potranno tornare in gioco solo quando risulteranno negativi.

Parlano i Vipponi con il Covid

La prima a parlare è stata Patrizia, ovvero la prima concorrente del GF Vip ad essere risultata positiva.

La Rossetti ha ammesso:

“Ho raffreddore, tosse, mentre la febbre è sparita subito. Quando, dopo il tampone, mi hanno bloccata per due ore ho capito che qualcosa non andava”.

La regina delle televendite sta abbastanza bene, anche se ha ancora una forte tosse. La parola, poi, è passata a Charlie Gnocchi:

“Sto bene, non ci fanno mancare niente, ci hanno portato i pastelli e ho fatto un disegno”.

GF Vip: Attilio Romita non se la passa bene

Luca Onestini, invece, è l’unico a non aver accusato alcun sintomo. Ha dichiarato:

“Io sono il classico asintomatico, non ho avuto nessun sintomo, dobbiamo stare attentissimi, perché io non ho niente, ma sono positivo. Non vedo l’ora di tornare dai miei compagni”.

L’ultimo concorrente del GF Vip a parlare è stato Attilio Romita, l’unico ad avere ancora la febbre.

L’ex mezzo busto del Tg, visibilmente provato, ha ammesso: