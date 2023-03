Gf Vip, il papà di Edoardo Donnamaria si sfoga su Twitter: "Hanno creato interesse"

Dopo diverse ammonizioni, Edoardo Donnamaria è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip per comportamenti inappropriati nei confronti di Antonella Fiordelisi. Il padre Vincenzo non sembra però aver accettato la decisione della produzione del reality show e ha deciso di sfogarsi sui social.

Lo sfogo del papà di Edoardo Donnamaria contro il Gf Vip

“Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato # in tendenza e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz’ora per share sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d’artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno ingresso di Edo. Nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto GRATIS, ragazzi!! Questi sono geni… altroché storie”, ha scritto su Twitter Vincenzo Donnamaria a una settimana dalla squalifica del figlio.

Edoardo Donnamaria e le nozze con Antonella Fiordelisi

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra intanto essere più forte che mai. Donnamaria è addirittura intenzionato a sposare la ragazza conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip.