Gf Vip, il twerking bollente di Clarissa Selassiè: il video è virale

Il twerking di Clarissa Selassiè non è passato inosservato: specchiandosi in piscina, da sola, ha regalato ai fan un breve balletto davvero sensuale.

È la sorella Lulù la più chiacchierata tra le tre principesse del Grande Fratello Vip, finita al centro del gossip (e delle critiche) per via del suo legame con Manuel Bortuzzo. Eppure, nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia anche la piccola Selassiè si è fatta conoscere per la sua sensibilità e il carattere graffiante.

Ora Clarissa torna a far parlare di sé per il suo twerking bollente.

Clarissa Selassiè, il twerking bollente

Ha sfoggiato il suo fisico con un bikini particolarmente aderente, concedendosi un bagno nella bella piscina del Gf Vip.

Così, davanti a uno dei tanti specchi che tappezzano la casa di Cinecittà, ha mostrato le sue curve.

Clarissa ha guardato il suo fondoschiena e ha improvvisato un twerking bollente che ha fatto impazzire i fan.

Clarissa Selassiè, il twerking in bikini è virale

Divertiti ed entusiasti, i fan più curiosi del Grande Fratello Vip hanno ammirato il fascino della giovane principessina.

Il video che immortala Clarissa concentrata sul suo balletto bollente e sensuale ha già fatto il giro del web.

Molti i fan che hanno apprezzato il balletto di Clarissa. Eppure non sono mancati gli utenti più critici.

Infatti, sui social c’è chi scrive: “Imbarazzante” e “Lasciate solo Jessica”.