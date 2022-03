GF Vip, incontro Sophie e Alessandro: “Non è stato un voler nascondere qualcosa”

Nel corso della quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un incontro tra Sophie e Alessandro.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 3 marzo con la quarantaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad un incontro tra Sophie e Alessandro.

Sophie, la quarantaseiesima puntata del GF Vip

Nel corso della quarantaseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un incontro tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Quest’ultimo, ricordiamo, è uscito dalla casa nel corso della precedente puntata e i due hanno avuto così modo di avere un confronto in seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona.

Sophie, l’incontro con Alessandro

Ebbene, proprio nel corso della quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip i due si sono incontrati in passerella. A tal proposito Alessandro ha dichiarato: “Ciao amore, spero tu stia bene. Ti ho visto e ho sentito molto il distacco. Effettivamente ero rimasto un po’ così quando ho saputo di Corona. Rivedere alcune cose e non averle sentite direttamente da te mi ha fatto stranire. Mi manchi da morire, ti amo alla follia“.

Sophie, le parole su Corona

Dal suo canto Sophie ha replicato: “Non è stato un voler nascondere qualcosa, semplicemente se me l’avessi chiesto te l’avrei detto, fuori di qua. Ho omesso tutti i nomi dei miei ex fidanzati. Se le cose sono rimaste come prima del mio ingresso e se non crea gravi problemi voglio continuare ad avere rapporto lavorativo con Corona“.

Per poi aggiungere: “Amore te ne avrei parlato ma fuori da qui.

Io sarò per sempre grata alle persone che mi hanno aiutato a raggiungere dei traguardi e se sono qui è anche per merito suo (Corona). Non c’è niente di male io amo solo te“.