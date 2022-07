Gf Vip, inizia una nuova vita per Nicola Pisu: l’ex vippone fa l’operaio

Fresco dell'esperienza della sesta edizione del Gf Vip, Nicola Pisu ha voltato pagina e ha iniziato un nuovo percorso in un'impresa di costruzioni.

Nella passata stagione del Gf Vip lo avevamo visto all’interno della casa in qualità di concorrente. Ora per Nicola Pisu si è ufficialmente aperto un nuovo capitolo della sua vita. L’ex vippone ha fatto sapere infatti sul suo profilo Instagram di avere iniziato a lavorare come operaio in una impresa edile: “Nuova esperienza lavorativa”, ha scritto brevemente nel video da lui postato.

Gf Vip, nuova vita per Nicola Pisu

Nei mesi scorsi, durante il periodo passato nella casa, Pisu aveva fatto parlare di sé per l’interesse che aveva avuto per Miriana Trevisan.

Il giovane ha avuto anche un vissuto molto difficile e burrascoso legato alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti, momenti complicati della sua vita che però è riuscito a superare e il messaggio che ha dato l’ex vippone sicuramente ci dice molto sulla sua capacità di superare le avversità.

Gf Vip, Nicola Pisu inizia un nuovo lavoro: le reazioni sui social

Nel frattempo non sono mancati le reazioni degli utenti che hanno commentato con ammirazione l’inizio del percorso portato avanti dal figlio di Patrizia Mirigliani: “Bravissimo Nicola questa è realtà di vita ti fa onore sei stato sempre con i piedi per terra no come i tuoi ex colleghi del GF che si sentono prime donne e dive” e ancora: “Lo sapevo di non essermi sbagliata, un uomo umile come le persone che ti seguono e ti ammirano bravo Nicola”.