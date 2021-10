Gf Vip, Katia Ricciarelli infuriata con Alex Belli: “Basta recitare. Fatemi uscire”

Una canzone ironica ha scatenato le ire di Katia Ricciarelli al Gf Vip, che si è pesantemente rivolta soprattutto contro Alex Belli

La canzone ironica inventata da Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri non sembra essere stata apprezzata da tutti i componenti della Casa del Grande Fratello Vip 6. Nel testo si parla di pettegolezzi, vipere e cattiverie in confessionale, ma a Katia Ricciarelli nello specifico questi argomenti non sono andati giù.

La composizione dei tra gieffini è stata infatti bocciata dall’esperta di musica, che ha parlato di parole esagerate così come di toni non appropriati. “Questa ironia di cui parlate bisogna farla in maniera più delicata e smorzata. Questo non mi piace […]. Ma vi sembrano cose belle?”.

Katia, no dico KATIA, che si lamenta di come canta Alex. Non so se avete capito: K A T I A.#GFvip pic.twitter.com/RBQwgEbsYa — Moni Sca (@sca_moni) October 20, 2021

Katia Ricciarelli se la prende con Alex Belli

Le frasi che hanno fatto infuriare la soprana, rivolgendosi specialmente contro Alex Belli, sono state nello specifico: “Com’è bello cucinare e la mattina tuti gli altri svegliare. L’ansia di mangiar per poi pulire. Com’è bello spettegolare, per poi andare in confessionale”. Ovviamente sui social i fan del programma si sono scatenati nel commentare la reazione della Ricciarelli, che sembra non godere di molto consenso popolare.

Katia: “La canzone come la cantavi stamattina non mi piace” Alex: “E io la faccio ancora così”#gfvip pic.twitter.com/K0EgKMbI4a — vintageaddicted (@cestlaviemacher) October 20, 2021