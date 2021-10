Gf Vip: Carmen Russo minaccia di lasciare il reality dopo le nuove offese di Katia Ricciarelli

Dopo la litigata in diretta, Carmen Russo ha minacciato di abbandonare la Casa del Gf Vip, ma Katia Ricciarelli non si è lasciata intenerire

Durante la puntata in diretta di lunedì 18 ottobre 2021, Carmen Russo e Katia Ricciarelli hanno regalato ai telespettatori una litigata memorabile. La cantante veneta ha infatti accusato la ballerina di essere una pettegola, mentre quest’ultima è a sua volta esplosa, minacciando di lasciare il reality.

L’apice della catfight è tuttavia giunta dopo la puntata, quando Carmen Russo è ritornata sulla decisione di abbandonare la Casa affermando: “Ma figurati se esco […].

Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro e tutto il resto”. Proprio tale frase ha fatto sbottare ancora una volta Katia Ricciarelli, che ha replicato: “Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Hai sottolineato di avere una famiglia, quindi sei una str***a”.

Gli altri Vipponi hanno a qual punto cercato di calmare gli animi, mentre Carmen Russo si è confidata con Raffaella Fico. Intanto sui social il litigio tra le due gieffine è diventato un argomento virale, come dimostrano i moltissimi commenti apparsi online.

Raga va bene tutto, ok che Katia è quello che è ma la frase detta da Carmen non ha bisogno di spiegazioni, era un attacco verso Katia intendendo che lei ha una famiglia mentre Katia no, altrimenti che senso aveva dire sta frase? #gfvip

Ma Katia è scema la frase di Carmen “io posso anche uscire fuori ho la mia famiglia” non è una cattiveria nei confronti di Katia ma la sua realtà e verità. Come Raffaella che non si dispiacerebbe se uscisse perché ha le sue cose, questo vale per TUTTI. #GFVIP

— letteralmente alla frutta (@maryyii__) October 19, 2021