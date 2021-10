Grande Fratello Vip 6, Alex Belli sfiora la lite a cena: “Mi sono rotto”

Alex Belli si è notevolmente alterato durante la cena al GF Vip 6 perché gli sono state portate via le posate mentre stava ancora mangiando

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 gli animi dei concorrenti non appaiono molto rilassati. A dimostrarlo piuttosto chiaramente è stato l’ultimo episodio in ordine di tempo che ha visto come protagonista Alex Belli. L’ex volto di CentoVetrine ha infatti sconvolto i suoi coinquilini insieme ai telespettatori di Canale 5 con un comportamento iroso del tutto inaspettato, dimostrato durante il momento della cena.

Il motivo scatenante della sua arrabbiatura è legato al fatto che gli sono state portate vie le posate mentre stava ancora mangiando, evento che lo ha portato a sfiorare l’ennesimo litigio tra le mura di Cinecittà.

Alex Belli perde le staffe a cena

Nel dettaglio, Alex Belli si era appena seduto a tavola per gustarsi il suo pasto serale, quando si è trovato a fare i conti con una situazione che lo ha fatto inalberare.

Qualcuno gli ha difatti portato via le posate e il bicchiere mentre stava ancora finendo la cena, portandolo ad affermare: “Adesso mi sono rotto le pa**e”. Ammettendo di essere abituato a mangiare senza fretta, l’attore ha dunque sfiorato la lite con gli altri Vipponi a causa di questa sua esternazione a voce alta.

Lite sfiorata al GF Vip 6

A sedare un po’ gli animi ci ha pensato a quel punto Katia Ricciarelli, che ha provato a calmare Alex Belli facendogli presente che chi doveva lavare i piatti non poteva occuparsi di troppe stoviglie tutte insieme.

Anche Aldo Montano ha tentato di stemperare la tensione sostenendo la versione della nota cantante lirica.