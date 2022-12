GF Vip, la lettera di una fan: "Mancanza di rispetto verso i telespettatori"

Una fan del GF Vip ha inviato una lettera al programma – che è stata letta in diretta tv dal conduttore Alfonso Signorini – per chiedere che vengano presi provvedimenti.

GF Vip: la lettera di una fan

In molti tra i telespettatori del GF Vip si sono lamentati via social per il linguaggio scurrile usato da alcuni dei personaggi presenti all’interno del programma e, in queste ore, una fan del reality show ha deciso di inviare una lettera allo stesso Alfonso Signorini, che l’ha letta in diretta ai concorrenti del programma.

“Caro Alfonso, ti volevo far presente che ci sono dei personaggi che dicono continuamente le parolacce.

E’ ora che con quelle parolacce la facciano finita. Mi riferisco a Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Siano più composti perché noi vediamo il programma insieme ai miei nipotini che sono piccoli e sono loro fan. Dovrebbero aver rispetto per chi guarda la tv, soprattutto per i miei bambini che non hanno mai detto le parolacce ma che per imitarli hanno cominciato a dirle”, era scritto nel messaggio che il conduttore ha letto ai concorrenti e, in particolare, a Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria.

I due si sono subito scusati e hanno fatto sapere che, d’ora in avanti, proveranno a moderare il loro linguaggio.

“Ha ragione, noi ci scusiamo, cercheremo di limitarci. Non ci imitate”, ha detto Edoardo Tavassi dopo aver ascoltato la lettera della telespettatrice.