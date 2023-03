Durante l’ultima puntata del GF Vip, la mamma di Edoardo Tavassi ha sganciato una frecciatina al vetriolo. La signora Emanuela Fuin ha tirato in ballo Micol Incorvaia, sottolineando che il figlio non è il suo schiavo.

La signora Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi, ha lanciato l’ennesima frecciatina social. Commentando l’ultima puntata del GF Vip, la donna ha tirato in ballo Micol Incorvaia, sottolineando che il figlio non è il suo schiavo. Ovviamente, non è arrabbiata con la fidanzata del pargolo, ma con un’altra concorrente, o meglio ex Vippona.

La mamma di Tavassi, subito dopo il blocco dedicato al confronto tra Micol e Antonella Fiordelisi, ha tuonato:

A chi è rivolta la frecciatina? Non ci vuole un genio per capire che la signora Emanuela si riferisce ad Antonella. Ovviamente, il suo slave è Edoardo Donnamaria.

In merito alla coppia formata da Antonella e Donnamaria, la mamma di Tavassi ha recentemente dichiarato:

“Gli Incorvassi sono l’unica coppia vera della casa del GF Vip? Sì è vero, è verissimo per me, è proprio così. Ed è vero che la coppia che secondo me è pura, carina, con sentimenti veri, sono dolci e teneri, viene ignorata. Secondo me la gente che segue solo la puntata serale non sa nemmeno che loro stanno insieme. Mentre le coppie che un giorno sì e uno no litigano e si insultano, dicendosi le peggiori cose, quelli diventano i protagonisti. L’amore per me e per molti altri non è sofferenza e litigio, l’amore è stare bene insieme e trovare qualcuno che ti faccia stare sereno. Se una relazione è così problematica e piena di livore è una relazione tossica che fa male e basta. Direi che è una storia che non fa bene a nessuno. Questo non va bene. Quando vedo il genitore di Donnamaria che gli dice ‘l’amore è sofferenza’ non sono d’accordo. Perché come diceva Marilyn bisogna trovare un uomo che rovini il nostro rossetto e non il mascara”.