Gf Vip, le incomprensioni di Giucas Casella: “Flatulenza? È una cosa che si mangia?”

"Di che segno sei?”, chiede Barù a Giucas. La sua risposta lascia il pubblico senza parole: "In che senso?". Con lui il divertimento è assicurato.

Nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia Giucas Casella si è fatto conoscere anche sotto un’altra veste. Piace al pubblico da casa per quella sua aria sempre un po’ sulle nuvole, per la sua dolcezza sincera, il suo amore per gli affetti più veri che la vita gli ha donato, dalla sua storica compagna – Valeria – al figlio James.

Non solo: il famoso illusionista fa divertire proprio tutti con le sue frasi spontanee e talvolta buffe. Le sue incomprensioni fanno sorridere e conquistano i fan del programma.

Giucas Casella, l’incomprensione sulla flatulenza diventa virale

Chiacchierando in materia di oroscopi, Giucas ha chiesto a Barù cosa è previsto per lui nei prossimi giorni. La new entry del Grande Fratello Vip preannuncia turbolenze, economiche e intestinali. Parlando di “flatulenze”, è scoppiato un altro misunderstanding.

“Flatulenze? Che cos’è? Una cosa che si mangia?”, è stata la reazione di Giucas.

Giucas Casella, dall’incomprensione sulla flatulenza a quella sul segno zodiacale

“Di che segno sei?”, ha domandato Barù a Giucas. “In che senso?”, è stata la sua (inaspettata) risposta. “Segno dell’oroscopo”, precisa il coinquilino. Tuttavia, Casella sembra non capire e ammette: “Scusami, la mattina io non ti capisco”.

“Quando sei nato? Sotto quali stelle?”.

Il nuovo tentativo non ha portato a buoni risultati. “Ma quali stelle che non si vedono, c’è la pioggia”, ha commentato Giucas. Poi Giucas ha capito: “Scorpione”.

Giucas Casella, l’incomprensione sulla flatulenza e le altre gaffe

Non solo flatulenze. “Sono tre giorni che non faccio l’uovo. La pipì sempre, soprattutto durante la puntata, invece l’uovo…”, aveva ammesso Giucas. La gaffe prosegue in diretta, quando Signorini risponde: “Hai provato con le verdure?”.

“Sì, mangio tante verdure ma non va. Meglio se parliamo d’altro”, è stata la risposta di Giucas.