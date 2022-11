Antonino Spinalbese ha scatenato l’ira dei social perché, mentre chiacchierava con Charlie Gnocchi al GF Vip, ha dato dei voti alle sue partner.

Antonino Spinalbese: i rapporti intimi

Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha trascorso una notte bollente con Oriana Marzoli, con cui ha poi deciso di troncare a causa di una sua affermazione su sua figlia, Luna Marì. Nelle ultime ore lo spezzino ha scatenato l’ira della rete parlando con Charlie Gnocchi, che gli ha chiesto di dare un voto al rapporto avuto con la partner.

“Nove”, ha detto Antonino, a cui Charlie ha risposto: “Pensavo di più”.

Antonino ha risposto: “Sopra il nove, beh… Il dieci lo ho trovato ed è tostissimo“. In tanti hanno pensato che con quest’ultima affermazione lo spezzino si sia riferito alla sua ex, Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì. In tanti hanno trovato di cattivo gusto il comportamento di Antonino all’interno della Casa e, in queste ore, in molti hanno preso le difese di Oriana Marzoli scagliandosi contro di lui.

La battuta infelice

Antonino ha deciso di mettere fine alla liaison con Oriana quando lei, dopo averlo visto nostalgico e triste, gli ha chiesto se non stesse così per la mancanza di sua figlia Luna Marì. “Anche a me manca il mio cane”, ha poi aggiunto Oriana. La questione ha mandato su tutte le furie Antonino che, sentendosi incompreso, ha deciso di troncare sul nascere la loro liaison.