GF Vip, lite nella notte tra Oriana e Dana: "Pazza, ridicola e patetica"

Lite in piena notte al GF Vip.

Oriana Marzoli si è scagliata contro Dana Saber, accusandola di averle buttato i vestiti a terra. Volano urla e paroloni, che svegliano tutti i concorrenti che si erano già gettati tra le braccia di Morfeo.

Notte parecchio agitata al GF Vip. Il merito è di Oriana Marzoli e Dana Saber, che hanno dato vita ad una lite infuocata. Il tutto è iniziato quando la bella venezuelana è entrata in camera, dove alcuni compagni già stavano dormendo, e si è resa conto che i suoi vestiti erano stati buttati a terra.

Oriana è immediatamente uscita dalla stanza e ha avvisato i Vipponi ancora svegli di ciò che era accaduto. A questo punto, è rientrata in camera e si è lasciata andare ad uno show.

Entrata in camera, Oriana ha iniziato ad urlare contro Dana:

La Saber, che in effetti ha buttato a terra i vestiti della Marzoli, si è giustificata così: “Sei stata tu a lanciare le mie scarpe“. A questo punto, Oriana si è infuriata ancora di più:

La Saber ha provato più volte ad intromettersi, ma Oriana era un fiume in piena. La bella venezuelana ha continuato a urlare:

“Chi le ha lanciate? Sono dentro l’armadio. Pazza! Devo respirare? Ma come faccio se mi hai buttato tutti i vestiti per terra? Ma come ti permetti? Maleducata. Non puoi aprire il mio armadio. È mio!”.

Dana, messa spalle al muro, ha rivolto le sue attenzioni a Luca Onestini, che assisteva divertito alla lite.

Ha tuonato:

“Non fare il pagliaccio con me. Fatti gli affari tuoi che è meglio per te. Non ti mettere in mezzo e non fare il giudice con me. Ovunque c’è un problema, ci sei anche tu in mezzo. Stranamente”.