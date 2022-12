La modella e influencer Dana Saber è appena entrata nella casa del GF Vip e si è già resa protagonista di dichiarazioni a dir poco controverse.

Nelle scorse ore, infatti, la gieffina stava chiacchierando con gli altri coinquilini della casa quando ad un certo punto ha iniziato a parlare del suo uomo ideale, facendo riferimento senza troppi giri di parole a Vladimir Putin, l’attuale presidente russo.

Parlando con Attilio Romita, noto ex giornalista Rai che nella sua carriera si è ovviamente anche occupato di politica estera, Dana Saber ha dichiarato: “Com’è Putin? Raccontami, io lo amo, è lui il mio uomo.

È il mio preferito, io lo amo. Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, dico lui!”. Alla luce di queste parole, la “collega” Sarah Altobello si è in qualche modo in dovere di buttarla sul ridere sottolineando che il suo uomo ideale invece è Donald Trump, visto che sono in tanti a definirla la sosia di Melania Trump.

Le frasi di Dana Saber, ovviamente, non sono certo passate inosservate al popolo del web.

In men che non si dica, su Twitter, il nome della ragazza è schizzato in vetta alle tendenze grazie a decine di tweet indignati. Sono già in tantissimi a volerla vedere fuori, visto e considerato che Putin da mesi ha invaso con le sue truppe uno stato sovrano come l’Ucraina. Qui sotto potete recuperare il video dello scambio.

Dana a Sarah: -“Il mio preferito lo amo, se mi dici chi è il tuo uomo ideale ti direi Putin” CHE IMBARAZZO 🥶#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/z0urNJiNQH — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 22, 2022

Dana Saber al GF Vip: rapporti tesi anche con Dayane Mello

La scorsa estate, Dayane Mello e Dana Saber erano state pizzicate dai paparazzi di Whoopsee a fare shopping insieme, scambiandosi persino un bacio in bocca molto appassionato. Tuttavia, sembra che il loro rapporto faccia già parte del passato. In un post su Instagram recente, infatti, Mello ha confermato di aver “fatto una grande pulizia sulle amicizie nella sua vita” lasciando intendere di aver chiuso i rapporti con l’attuale gieffina.