GF Vip, Luca e Antonella contro Soleil: "Che prenda appunti"

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Luca Onestini e Antonella Fiordelisi si sono lasciati andare a qualche commento poco carino nei confronti di Soleil Sorge.

Come reagirà l’influencer italo americana?

Luca Onestini e Antonella Fiordelisi, appena i riflettori della diretta del GF Vip si sono spenti, hanno iniziato a parlare male di Soleil Sorge. Quest’ultima, che insieme a Pierpaolo Pretelli sostituisce Sonia Bruganelli, è stata descritta come una “ignorante“, che si scaglia contro l’ex fidanzato a priori. “Quanto godi per quello che le ho detto?“, ha chiesto Antonella ad Onestini.

La Fiordelisi, riferendosi a Soleil e Pierpaolo, ha proseguito:

“Hai visto che si sono addormentati? E ci credo che si è addormentata quando ho parlato in latino, non lo capisce. Luca quanto hai goduto quando ho detto a Soleil di prendere appunti? Sì le ho detto ‘Sole prendi appunti visto che dormi quando parlo il latino’. (…) Grazie pubblico vi amo! Mi avete caricato un botto dopo 3 mesi in questo manicomio. Alea iacta est, grazie mille per il supporto che mi avete dato sono così contenta del risultato”.