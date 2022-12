GF Vip, Luca Salatino offeso con Edoardo Donnamaria: il motivo è assurdo

GF Vip, Luca Salatino è offeso con Edoardo Donnamaria per un motivo assurdo: non gli parla da due giorni.

Con il passare dei giorni, l’animo dei concorrenti del GF Vip si fa sempre più teso.

Luca Salatino non rivolge la parola ad Edoardo Donnamaria da due giorni a causa di una battuta che non gli è affatto piaciuta.

GF Vip: Luca Salatino offeso con Edoardo Donnamaria

Sono giorni difficili per Luca Salatino al GF Vip. Il ragazzo, che ha manifestato la volontà di lasciare la Casa fin dal secondo giorno di permanenza, dovrebbe abbandonare il programma alla naturale scadenza del contratto. Nel frattempo, il suo umore è sempre più ballerino, tanto che è arrivato ad arrabbiarsi anche con l’amico Edoardo Donnamaria.

Luca non gli rivolge la parola da ben due giorni a causa di una semplice battuta.

La battuta di Edoardo Donnamaria a Luca Salatino

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Salatino ha ricevuto una sorpresa da parte del padre e della madre. Edoardo, poco dopo, gli ha fatto notare che il papà somiglia molto al conduttore Massimo Giletti. Questa battuta non è andata giù a Luca, che si è offeso e non gli rivolge la parola da due giorni.

L’ironia del popolo social

Il motivo per cui Salatino si è arrabbiato con Donnamaria è assurdo e, molto probabilmente, nasconde altro. Il popolo social, neanche a dirlo, si è lasciato andare a commenti ironici: “Grande motivo di lite per Salatino nei confronti di EdoD: avergli detto che il padre somiglia a Massimo Giletti. Questo sta fuori” oppure “Salatino non parla con Edoardo da due giorni perché gli ha detto che il papà somiglia a Giletti IO MI STO PISCIANDO SOTTO“.