GF Vip, Lulù Selassié ferita da una gomitata di Soleil Sorge: panico in Casa.

Tragedia sfiorata al GF Vip. Lulù Selassié ha ricevuto una gomitata da Soleil Sorge e si è fatta parecchio male. Il tutto è andato in scena durante un balletto che le “Vippone” hanno organizzato a bordo piscina.

GF Vip: Lulù ferita da una gomitata di Soleil

Serata finita in tragedia al GF Vip. La produzione del reality più spiato d’Italia ha organizzato un party e, dopo cena, alcune “Vippone” hanno deciso di improvvisare un balletto. Durante la coreografia a bordo piscina, Soleil Sorge ha colpito per errore Lulù Selassie. La principessa etiope ha ricevuto una gomitata in bocca e, sanguinante, è scappata in bagno. Seguita dalla sorella Jessica, la fidanzata di Manuel Bortuzzo si è lasciata andare ad uno sfogo isterico dei suoi.

Lo sfogo di Lulù

Lulù, cercando di tamponare il sangue che le usciva dalla bocca, ha esclamato:

“Mi sono fatta male, molto, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata. Non hai capito, non posso esserci, no giovedì non vengo, giovedì non potrò venire. Non posso stare in puntata, no non posso! Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica no guarda non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente. Prendi il ghiaccio sì portamelo”.

Il pensiero di Lulù è andato subito alla diretta del GF Vip e si è detta convinta di non poter andare in onda in quelle condizioni.

Jessica, preoccupata, ha replicato: “Lulù ti esce il sangue? Tranquilla bagnati, io vado a cercare il ghiaccio“.

Come sta Lulù?

Jessica Selassié, tornata dagli altri concorrenti del GF Vip, ha spiegato le condizioni di Lulù. Ha dichiarato:

“Sì in effetti ha preso un colpo alla bocca, adesso è in bagno che cerca di lavarsi bene. Ha un labbro gigante, davvero grosso. Le è uscito tutto il sangue dalle labbra, adesso ho chiesto al GF del ghiaccio per fermare tutto. Ora me lo portano e torno da lei per aiutarla”.

Lulù ha preso una bella gomitata da Soleil, ma nulla di tanto grave. La principessina etiope, come al solito, è stata un po’ troppo melodrammatica.