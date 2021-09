Gf Vip: Manila Nazzaro riprende Amedeo Goria mentre ci riprova con Ainett Stephens

A seguito degli eccessivi e invadenti tentativi di approccio di Amedeo verso Ainett, Manila Nazzaro ha apertamente spronato il giornalista a darci un taglio

Amedeo Goria è senza dubbio il personaggio al momento più chiacchierato dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. L’ex marito di Maria Teresa Ruta è infatti balzato all’attenzione del web (e non solo) per via del suo corteggiamento fin troppo esplicito nei confronti di Ainett Stephens.

Molti sono stati gli episodi di approccio del giornalista verso la “Gatta Nera”, l’ultimo dei quali, in ordine di tempo, è avvenuto nelle scorse ore, quando durante un ballo di Ainett, Goria le si è avvicinato fin troppo veementemente.

Questo bellissimo video è stato rovinato, purtroppo, da quel viscido di Goria #gfvip pic.twitter.com/WcIC9by94i — givemethefood 🍉🍕 (@mesorottaercazz) September 16, 2021

Amedeo Goria ci prova ancora con Ainett Stephens

Le “attenzioni” non richieste di Amedeo non si sono tuttavia fermate qui. Di notte sotto le coperte, infatti, il neo gieffino ha tentato un nuovo approccio, ma in questo caso è giunto il rimprovero provvidenziale di Manila Nazzaro, che lo ha spronato a tenere le mani a posto.

Sui social, come detto, la faccenda è diventata più che virale, scatenando moltissimi commenti da parte dei fan. Alfonso Signorini lo riprenderà per l’accaduto? La faccenda non può certo passare inosservata, mentre la fidanzata di Amedeo, Vera Miales, lo ha pubblicamente difende sui social, bacchettando invece Ainett.