Gf Vip, Mimma Fusco scrive una lettera ad Attilio Romita: "Sono delusa e rammaricata"

Nella puntata di sabato 10 dicembre 2022, Mimma Fusco ha scritto ad Attilio Romita una serie di tweet pieni di rabbia dopo che il giornalista era apparso molto vicino alla gieffina Sarah Altobello.

Ora la donna, a pochi giorni di distanza, ha scritto una lettera dalla quale traspare l’amarezza e la delusione per quanto avvenuto.

Romita a sua volta ha chiesto nuovamente perdono. Signorini ha poi domandato cosa sarebbe successo se il perdono non fosse arrivato: “Vorrebbe dire che ho perso la cosa più preziosa che avevo conquistato nella mia vita”.

Gf Vip Mimma Fusco scrive una lettera ad Attilio Romita: “Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo”

Nella lettera la donna ha scritto con parole di rammarico:

“Mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera e con un altro tenore. Sono profondamente delusa e rammaricata delle tue parole, dall’intimità con un’altra in così poco tempo e con così tanta felicità. Ti sono bastate due moine nel farti condizionare nella tua integrità. Ho cercato di ridimensionare l’aspetto ludico e goliardico ma non quello accaduto con Sarah. L’hai dichiarato tu che non sei stato mai fedele.

Quando tornerai cosa mi dovrei sentire dire? Le tue scuse pubbliche? Mi preoccupa il dopo. Hai svenduto tutto così. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo. Un saluto, Mimma”.

Attilio Romita su Sarah Altobello: “Ho bisogno di una compagna con un background più elevato”

Contestualmente hanno fatto discutere alcune parole che Romita ha pronunciato nei confronti di Sarah tanto che ad un certo punto ha dichiarato che non sarebbe andato mai in giro “con una compagna così fru fru…”.

La gieffina a questo punto si è risentita e ha osservato: “Non mi ritengo una persona fru fru e leggera.

Chi sa ridere è padrone del mondo, avresti acquisito 120.000 punti, non ho più nessuna intenzione di dedicarti un’attenzione. Sto tremando… Che schifo è?”.