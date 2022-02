GF Vip, Miriana contro Alex, Delia e Soleil: la Trevisan smonta il teatrino dei tre protagonisti della soap opera.

Il limone che si sono scambiate Soleil Sorge e Delia Duran continua a far discutere i concorrenti del GF Vip. Ad avere la visione più chiara di tutti è Miriana Trevisan, che si è scagliata contro le due “Vippone”, buttando nel calderone anche Alex Belli.

Miriana contro Alex, Delia e Soleil

Soleil Sorge è davvero vittima di Alex Belli e Delia Duran? Qualche concorrente del GF Vip lo pensa, soprattutto dopo il bacio tra lei e la modella venezuelana. Miriana Trevisan, però, è di tutt’altro parere. Anche se ha consolato l’influencer italo-americana, finita in lacrime dopo lo slancio passionale con la nemica, la showgirl ha le idee ben chiare. Parlando con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Antonio Medugno, che vedono la Sorge come una pedina inconsapevole, Miriana ha sottolineato che tra Alex, Soleil e Delia non c’è “nessuna vittima“.

Il ragionamento di Miriana Trevisan

La Trevisan ha tuonato:

“Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente. Ma cosa stiamo dicendo ragazzi?! Dai ci rendiamo conto? Tu non ti fai baciare e limonare da una se non ti va. Io non vedo nessuna vittima in questo siparietto. Non c’è nessuna vittima qua, mi dispiace. Stiamo andando oltre e non ci sono vittime. Non ti fai limonare così, non esiste dai. Non è più un gioco goliardico”.

Miriana non ha alcun dubbio: Soleil non è vittima di Alex e Delia, ma una loro complice.

Soleil, Alex e Delia: un trio costruito a tavolino?

L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha proseguito:

“Questo non è nemmeno un gioco, ma sono scene da surreality. Dare la scusa all’alcol anche basta. Perché allora tu fai tutto quanto e poi dici che è perché hai bevuto. Prima il bacio hollywoodiano e poi si sono innamorati. A parte che è una roba brutta. Se tu sai che l’alcol ti procura queste cose non lo fai e non bevi. Oppure potrebbe non andare oltre un certo limite e mettere un freno”.

Possibile che al GF Vip, quando avvengono scene too much, sia sempre colpa dell’alcol? Insomma, Soleil, Alex e Delia, ormai, non convincono più.