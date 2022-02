GF Vip, Miriana Trevisan vede uno spirito in Casa: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano terrorizzati.

Paura nella Casa del GF Vip: Miriana Trevisan ha visto uno spirito aggirarsi nella camera da letto. La showgirl ha iniziato a dialogare con “l’entità“, spaventando a morte Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

GF Vip: Miriana vede uno spirito in Casa

Miriana Trevisan, fin dall’inizio della sua avventura nella Casa del GF Vip, non ha mai nascosto di avere “poteri” particolari. Non a caso, sembra più illusionista lei che Giucas Casella. Ironia a parte, nelle ultime ore, la showgirl è stata protagonista di un “dialogo” che ha spaventato alcuni concorrenti. Nel bel mezzo della notte, mentre era a letto, Miriana ha iniziato a parlare con qualcuno:

“Piacere spirito, ora ciao. Vai, pace…”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno subito notato la cosa e le hanno chiesto spiegazioni. La Trevisan, come se fosse la cosa più normale del mondo, ha replicato:

“C’è uno spirito, non lo vedi? Lo hai visto? Qua… E’ un’entità, c’è un’entità fai attenzione”.

Sophie terrorizzata dallo spirito

La Codegoni non è riuscita a vedere la presenza che le indicava Miriana, ma si è comunque spaventata tantissimo. “Ma cosa? Ma che entità?“, ha replicato Sophie con la voce tremante. Basciano, stretto alla sua fidanzata, non è riuscito ad aprire bocca. La Trevisan ha sempre sottolineato di essere una sorta di maga, ma questa volta ha superato se stessa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto fatica ad addormentarsi e ha preferito non toccare più l’argomento.

I fantasmi del GF Vip

E’ bene sottolineare che Miriana non è la prima Vippona a vedere spiriti/presenze nella Casa del GF. Negli anni, sono stati diversi i concorrenti che hanno rivelato di aver visto fantasmi aggirarsi per le stanze. Al momento, però, gli acchiappafantasmi non sono stati ancora convocati.