GF Vip, Nikita delusa da Luca si consola con Daniele: la reazione di Wilma

GF Vip, Nikita Pelizon delusa da Luca Onestini si consola con Daniele Dal Moro: la reazione di Wilma Goich non si fa attendere.

Ore difficili al GF Vip per Nikita Pelizon.

La bella triestina, delusa da Luca Onestini, ha cercato conforto tra le braccia di Daniele Dal Moro. La reazione di Wilma Goich non si è fatta attendere.

GF Vip: Nikita delusa da Luca si consola con Daniele

Luca Onestini è stato chiaro fin dal primo momento che ha messo piede al GF Vip: con Nikita Pelizon non ci poteva essere altro che una bella amicizia. La bella triestina, però, è sempre stata convinta che tra loro ci fosse qualcosa in più.

Dopo l’ennesimo palo, la Vippona è apparsa delusa e lo è stata ancora di più quando Antonella Fiordelisi le ha fatto notare che Luca potrebbe essere parecchio interessato ad Oriana Marzoli. A questo punto, Nikita ha cercato conforto tra le braccia di Daniele Dal Moro.

La reazione di Wilma Goich

“Il mio sogno si avvera… Gliel’ho anche detto“, ha commentato Nikita in merito al probabile flirt tra Luca e Oriana.

Dal Moro, continuando ad abbracciare la Pelizon, ha esclamato: “Lei è in fissa con le telecamere e basta… A me si è avvicinata quando ero preferito“. Ovviamente, anche il Vippone si riferisce alla Marzoli. In tutto ciò, Wilma Goich ha iniziato a fissare il suo protetto con sguardo parecchio infastidito.

Wilma infastidita da Nikita e Daniele

“Daniele che abbraccia Nikita e gli dà un bacio sulla fronte: la dolcezza, la tenerezza e soprattutto i modi che usa Daniele nei confronti di Nikita, questa è una delle amicizie più belle all’interno di quella casa“, commenta un utente su Twitter.

Wilma, seduta in giardino a pochi centimetri da Dal Moro e Pelizon, è apparsa molto, molto infastidita.