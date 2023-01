Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno cercato un momento di intimità chiudendosi nell’armadio del Grande Fratello Vip.

Ricordando Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, hanno fatto molto discutere.

GF Vip, Oriana e Daniele si sono chiusi nell’armadio: cos’hanno fatto?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati i protagonisti di un siparietto che ha scandalizzato il web. I due concorrenti, sempre più vicini, si sono chiusi per qualche minuto nell’armadio, per stare soli. Il video è diventato virale, ma nessuno dei due ha commentato la vicenda.

Il legame fra i due è sempre più stretto. Daniele ha confermato i baci dei giorni scorsi con la compagna d’avventura. Poco dopo le effusioni, però, è scoppiata una lite piuttosto accesa che riguarda proprio sulle presunte omissioni.

Il rapporto tra Oriana e Daniele

Oriana ha fatto innervosire Daniele per via della poca chiarezza sul loro rapporto. “Io mi sono stufato di questi giochetti del dire e non dire. Devi dire quello che pensi” ha dichiarato.

L’incomprensione sarebbe riferita al fatto che Oriana Marzoli non voglia rivelare la realtà della relazione con Daniele Dal Moro. La ragazza continua a non rispondere alle domande, ma ha reagito male. “Con me hai chiuso, visto che la pensi così non mi parlare mai più” ha dichiarato. Dopo qualche ora di silenzio, Daniele si è sfogato con gli altri coinquilini. “Mi farebbe piacere vivermi la situazione senza pensieri ma avere qualcosa con lei è problematico.

Mi piacciono i rapporti puri e puliti, io non dico le bugie” ha dichiarato.