GF Vip, Pamela contro Patrizia: le due litigano a causa di una concessione della produzione alla Prati.

Appena i riflettori della diretta del GF Vip si sono spenti, Pamela Prati e Patrizia Rossetti hanno dato vita ad una lite al vetriolo. E’ stata la regina delle televendite a sganciare la prima bomba e l’ex primadonna del Bagaglino si è adeguata.

GF Vip: Pamela contro Patrizia

Nelle ultime ore, la casa del GF Vip è stata animata da una lite all’ultimo sangue. Protagoniste sono state Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Il motivo del contendere? L’ex primadonna del Bagaglino ha ottenuto una camera privata con tanto di bagno. La regina delle televendite, infuriata come non mai, si è così sfogata con gli altri Vipponi:

“Quella finge di svenire e piange per finta. A lungo andare si vedono i caratteri e la falsità. Bastar*a, ma con me non campa adesso. Nel confessionale ho detto ‘Tenetevi lei che fa audience, fatela vincere’. Che già ha fatto una figura di me**a 7 anni fa. L’ha fatta e lo sa tutta Italia”.

Pamela ha intercettato le sue parole e l’ha affrontata.

Lo show di Pamela Prati

La Prati ha tuonato:

“Tu non mi conosci, io non ti conosco e non mi permetto di giudicarti. Ti ho incontrato tre volte. Mi hai detto che sono Belfagor, che sono falsa e mi hai mandato a ca**re. (…) Se tu hai un problema c’è un confessionale, te l’ho già detto”.

A raccontare meglio quello che è successo tra Pamela e Patrizia è stata Giaele, che ha dichiarato:

“Stavo andando a letto, poi ho sentito le urla e lo show di Patrizia e mi è passato il sonno. Ormai mi è passato totalmente e basta. Io sono dalla parte di Patrizia dai è palese. Cioè non ci si può comportare così e chiedere le cose private. […] Comunque ragazzi Patry le ha urlato addosso e non smetteva. No e poi le ha urlato dietro mentre l’altra andava via. C’era Pamela che camminava dritta e Patry dietro che urlava ‘ma secondo voi questa è una che sta male? Guardatela vi sembra una che è stata male?’. Tutto è iniziato perché Patry dopo la puntata ha scoperto che avevano dato una camera con bagno privato a Pam”.

Il racconto di Pamela ad Antonella

Poco dopo, la Prati ha raccontato la lite con Patrizia ad Antonella:

“Ti sei persa la litigata. Mi ha detto che sono Belfagor e che sono una falsa. Io l’ho mandata a quel paese, ma perché mi ci ha mandato prima lei. Non è da me, ma continuava a usare parole brutte. Io ho sempre il controllo, ma se una mi manda a quel paese e urla…”.