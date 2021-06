GF Vip, Pamela Prati tornerà come concorrente? L’indiscrezione

Pamela Prati tornerà al Grande Fratello Vip come concorrente? L'indiscrezione sulla showgirl dopo lo scandalo Mark Caltagirone.

Pamela Prati tornerà ad essere concorrente del Grande Fratello Vip? Secondo indiscrezioni l’ex stella del Bagaglino, sparita dalle scene dopo lo scandalo del fidanzato fantasma, potrebbe essere nel cast del GF Vip 6.

Pamela Prati al Grande Fratello Vip

Pamela Prati entrò per la prima volta al GF Vip nel 2016, ma fu eliminata dopo appena 3 settimane a seguito di numerose irregolarità da lei commesse (compreso il fatto di essersi nascosta negli armadi per non essere ripresa o aver girato per la casa senza microfoni). Secondo Santo Pirrotta però la showgirl – che in passato ha avuto un’accesa lite con Alfonso Signorini – potrebbe aver accettato di partecipare alla sesta edizione del reality show.

Al momento sulla questione non vi sono conferme, e in tanti sono curiosi di sapere se l’ex stella del bagaglino confermerà la notizia. “La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi. Speriamo che stavolta non chiami il taxi…ogni riferimento è puramente casuale”, ha dichiarato Pirrotta a Ogni Mattina.

Pamela Prati: lo scandalo

Da circa 2 anni Pamela Prati è praticamente scomparsa dalle scene. In realtà molti salotti tv hanno voluto prendere le distanze dalla showgirl dopo il caso scandalo del suo fidanzato fantasma, Mark Caltagirone. La vicenda – di cui Pamela Prati ha sempre affermato di esser stata vittima innocente – ha scatenato una querelle tra lei e le sue due ex manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Pamela Prati avrebbe dedicato alla vicenda un intero libro e sui social in tanti hanno continuato a sostenerla nonostante lo scandalo.

Pamela Prati: la vita attuale

Dopo aver destato scalpore col caso di Mark Caltagirone Pamela Prati è scomparsa dal piccolo schermo ma ha continuato a curare i propri profili social e ha pubblicato il suo primo libro (Come una carezza). La showgirl continua a coinvolgere i fan sulla sua vita attuale, tra vacanze da sogno e messaggi riguardanti l’emergenza Coronavirus. Proprio di recente lei stessa si è mostrata mentre si sottoponeva al vaccino anti-Covid. “Oggi mi hanno somministrato la seconda dose del vaccino. Sono molto felice della scelta che ho fatto perché spero che sia un passo verso quella normalità che tanto ci manca”, ha scritto via social.