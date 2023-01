GF Vip, parla un'amica di Edoardo: "Meglio con Alberto che con Antonella"

Un’amica di Edoardo Donnamaria ha confessato di apprezzare molto l’amicizia tra l’ex volto di Forum e Alberto De Pisis.

Al contrario, non apprezza per niente l’unione con Antonella Fiordelisi.

Camilla Ghini è un’amica di vecchia data di Edoardo Donnamaria e ha espresso parecchie perplessità sul rapporto con Antonella Fiordelisi. Ospite di Casa Chi, ha confessato che preferisce gli Edoberto ai Donnalisi. A suo dire, il legame con Alberto De Pisis potrebbe regalare più soddisfazioni all’ex volto di Forum.

L’amica di Edoardo ha dichiarato:

“Non conosco Alberto personalmente ma nutro stima e affetto nei suoi confronti. Ho seguito con grande attenzione il suo intervento e io un po’ tifo per la loro amicizia e spero possa diventare qualcosa di concreto. Mi dispiace per Alberto e il suo amore non corrisposto almeno ad oggi, chissà… io sono fan degli Edoberto, sono una super fan più che dei Donnalisi lo ammetto. Sarei così contenta io… mi piacerebbe una coppia non convenzionale. Edoardo è sempre stato un leader e quasi non lo riconosco con Antonella. Quando lo vedo non lo riconosco perché non so cosa gli ha fatto questa ragazza perché non era così”.