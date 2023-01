Gf Vip, Patrizia Rossetti annuncia l'abbandono del reality: "Non sto bene"

Annuncio a sorpresa durante la puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio.

Patrizia Rossetti ha scelto di portare a termine il suo percorso nel reality, una decisione che non è stata facile e che è stata dovuta al protrarsi di alcuni problemi di salute. Lo stesso Signorini si è detto “destabilizzato” per questa notizia. È stato qui che Patrizia Rossetti ha dichiarato: “Non vorrei abbandonare il gioco, ma sono 15 giorni che non sto bene”.

Patrizia Rossetti abbandona il Gf Vip: qual è il motivo

La concorrente ha poi proseguito spiegando nel dettaglio che tipo di problemi sta affrontando: “Non so che cosa ho. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, nelle caviglie, ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente di strano, però sembra che ci sia un’infezione. Sta di fatto che non riesco ad essere attiva con la mente. L’idea di non poter essere in mezzo alle cose belle…

sono due o tre notti che non riesco a dormire”.

Alfonso Signorini: “Scendere da questo treno sarebbe un peccato”

Patrizia Rossetti ha anche aggiunto: “Non credo siano questioni di testa, ne parlavo anche con gli autori. Ho avuto momenti in cui sono andata in confessionale, ho parlato con la psicologa per cedimenti e angosce.

Ora è una questione fisica, è un disagio fisico. Non posso impasticcarmi tutti i giorni”.

Ad ogni modo Alfonso Signorini ha cercato di far desistere la conduttrice per convincerla a restare, ma quest’ultima alla fine ha confermato: “Vado Alfonso. Una settimana non cambierebbe. Anche adesso che parlo con te ho ancora dolori, devo capire cosa ho. Non mi sento giusta, né per me, né per lo e anche per voi”.